三重県桑名市の県道で26日朝、軽自動車が77歳の女性に衝突し大けがをさせ、そのまま立ち去りました。警察はひき逃げ事件として調べています。 消防によりますと、26日午前6時ごろ、桑名市西別所の県道で「車と歩行者の事故、女性が車にはねられた」などと通行人から通報がありました。 警察によりますと、はねられたのは桑名市に住むパート従業員の女性（77）で、全身を打ち骨盤骨折などの重傷です。 女性は信