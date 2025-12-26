雄山高校出身のノルディックスキー岩本美歌選手が、来年3月のミラノ・コルティナ冬季パラリンピックへの出場を決めました。日本選手団最年少で臨んだ北京冬季パラリンピックに続く、2大会連続、2回目の出場です。日本障害者スキー連盟はきのう来年3月のミラノ・コルティナ冬季パラリンピックのノルディックスキー代表内定選手として富山市出身の岩本美歌選手を選んだと発表しました。岩本選手は生まれつき左手首