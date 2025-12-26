今年度に採用された公立学校教員の選考試験の倍率は、県内は小学校が1.2倍で全国平均を下回ったことが文部科学省の調査で分かりました。文部科学省の調査によりますと、今年度に採用された公立学校教員の選考試験の倍率は、県内は小学校が1.2倍で全国平均の2.0倍を下回りました。また、県内の中学校・高校は2.7倍でした。県内の教員全体では1.8倍で、去年の2.9倍から低下しています。県教育委員会は「今年春の定年退職者数を踏まえ