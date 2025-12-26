大和富山店では、今年話題となった人物を描いた羽子板の展示が行われています。史上初の女性総理大臣で、流行語大賞を受賞した高市総理や、今年ワールドシリーズ連覇に貢献し第一子も誕生したドジャースの大谷翔平選手など。大和富山店では、今年話題となった12人の人物をモチーフにした羽子板の展示がきのう、始まりました。東京の老舗人形店が作っているもので、製作期間は1本あたり1か月以上。大和富山