能登半島地震で被害を受けた入善町にある海洋深層水の取水施設で復旧工事が完了しました。町はきょうから来年3月末まで海洋深層水の利用を無料とします。入善町笹島春人町長「本格的な供給が始まり、町の生命線である海洋深層水が完全復活します」入善町が管理する入善海洋深層水パークでは、能登半島地震に伴う地滑りで海中に設置されていた取水管2本が破損し、今年3月から復旧工事が行われていました。工事の完了を祝う