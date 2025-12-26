武道キャスタースタジオには気象予報士の平島さんです。きょうは県内で、広く雪が降りましたね。平島気象予報士今回は「山雪型」でしたが、午後から風が弱まったため平野部でも強く降る時間帯がありました。寒気の影響はあすまで続く見込みです。こちらは、風と降水の予想です。このあとも冬型の気圧配置が続き、上空に強い寒気が流れ込んでいるため、県内は断続的に雪が降り、山間部を中心に積雪が多くなる見込みです。あす