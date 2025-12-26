きょうの県内は平野部でも雪が強まり、大雪警報が富山市や魚津市、砺波市など県内10の市と町に出されています。また波も高く、波浪警報が県東部の沿岸に出されています。雪は、今夜も降る見込みで、平野部でもさらに積もりそうです。こちらは、きょう午後の富山市内の様子です。雪が降り続き、あたりを白く染めていました。きょうは、強い冬型の気圧配置となり、上空に強い寒気が流れ込んだため県内は平野部でも各地で雪となってい