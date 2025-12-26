川口オートのスーパースターフェスタは27日が初日。10RでSSガールズ王座決定戦が行われる。高橋絵莉子（29＝伊勢崎）は昨年の覇者。連覇が懸かる。「そこはあまり気にしていません。エンジンはそれなりに動いています。乗りやすいし、そこが一番ですね」。過剰に気負わず、平常心だ。今年もいい1年だったという。「優勝はできなくても優勝戦にコンスタントに乗れました。昨年より良かった気がします」多趣味な高橋。そちら