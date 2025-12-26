年末年始が近づき飲酒の機会が増えるこの時期。県警が取り締まりを強化しています。去年11月に道路交通法の改正で自転車の“酒気帯び運転”が罰則化され、県内でもその検挙数が増えています。県警によりますと、ことし「酒気帯び運転」による検挙は149件（11月末現在）。自転車のルール違反検挙で最も多いということです。 自転車の酒気帯び運転 自転車の酒気帯び運転とは？【新潟県警交通総合対策室高橋克行室長】