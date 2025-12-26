俳優・松平健（72）が26日に更新されたYouTube「サン!シャイン公式ch.」に出演。大ヒット曲「マツケンサンバII」が幅広い世代に愛される理由について語る場面があった。04年頃から一躍ブームになり、現在でも幅広い世代に愛されている同曲。今年7月には大阪・関西万博でも披露され、約6000人が熱狂した。この「マツケン現象」について、松平は「ビックリしましたね。いわゆる“?”ですね。なんでかなと思いましたけど」と自身