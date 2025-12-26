Àµ·îµÙ¤ß¤Îµ¢¾Ê¡£ÉÔÅÐ¹»¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë²ÈÄí¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¹Ô¤¯¤Ù¤­¤«¡×¡ÖÌµÍý¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÇº¤à¿Æ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¿ÆÀÌ¤È¤Î½¸¤Þ¤ê¤ä²¿µ¤¤Ê¤¤°ì¸À¤¬¡¢²óÉü¤·¤«¤±¤¿»Ò¤É¤â¤Î¿´¤òºÆ¤ÓÊÄ¤¶¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÉÔÅÐ¹»¤Ò¤­¤³¤â¤êÀìÌç¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤Î¤½¤¿¤í¤¦¤µ¤ó¤Ï¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¤³¤½¡¢¿Æ¤¬¡ÈËÜÅö¤Ï¤É¤¦²á¤´¤·¤¿¤¤¤«¡É¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤ò¼é¤ëÊ¬¤«¤ìÆ»¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£¼Ì¿¿¡áiStock.com¡¿visualspace¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹