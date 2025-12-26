前橋市長選挙に新人の髙橋聡哉さんが２６日に立候補を表明しました。これで立候補予定者は４人となりました。 髙橋聡哉さん（６６）は、中京大学を卒業後、群馬県前橋市内で３０年ほど塾の講師を務め、現在は生まれ育った藤岡市で農業を営んでいます。 選挙には前の市長のホテル問題で低下した前橋市のイメージを払拭しようと無所属で立候補を決意。食費や家賃を引き下げる家計の支援や市長の報酬３割カットな