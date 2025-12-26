¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î³§Æ£°¦»Ò¡Ê41¡Ë¤¬25Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÍèÇ¯2·î¤Ë¡È16Ç¯¤Ö¤ê¡É¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢ ¡È¶»¸µ¥Á¥é¥ê¡É¤Ê»£±Æ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¿§¤Ã¤Ý¤¯¤ÆÈþ¤·¤¤¡×16Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ç¡È¶»¸µ¥Á¥é¥ê¡É¤Ê»£±Æ¥«¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿³§Æ£°¦»ÒÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ØÊüËÒ¡Ù¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡Øgrazing¡Ù¡£ ½é²Æ¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤­¤Þ¤·