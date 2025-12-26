元乃木坂46与田祐希（25）が26日、都内で、ナレーションを担当した「映画HAWKS SP!RIT−273日の記憶−」公開初記念日舞台あいさつに、サプライズで登壇した。同作はプロ野球・福岡ソフトバンクホークスのドキュメンタリー第3弾。パ・リーグ連覇、そして日本一の頂を目指した25年シーズンの戦いを追った。温かい拍手で迎えられると「どういう空気になるか不安だったけど、ほっとした」と胸をなで下ろし、「ホークスファンは温かい」