¢¡¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥ÈÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢·ó¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÁª¹Í²ñÂè£±Æü¡Ê£²£¶Æü¡¢Ä¹Ìî»Ô¥¨¥à¥¦¥§¡¼¥Ö¡ËÃË»Ò£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜµ­Ï¿ÊÝ»ý¼Ô¤Î¿·ßÀÎ©Ìé¡Ê¹âºê·ò¹¯Ê¡»ãÂç¿¦¡Ë¤¬£³£´ÉÃ£´£°¤Ç£²°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£ÇÉ¸¯É¸½àµ­Ï¿¡Ö£Ó£Ó¡×¤Î£³£´ÉÃ£µ£±¤òÀÚ¤ê¡¢¥ß¥é¥Î¸ÞÎØÂåÉ½Æþ¤ê¤¬³Î¼Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Âç²ñÄ¾Á°¤Î£²£°Æü¤Ï¥Ö¥ì¡¼¥É¡Ê¿Ï¡Ë¤¬ÇËÂ»¡£¡ÖÀäË¾Åª¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÂç¤­¤ÊÉÔ°Â¤¬¤è¤®¤Ã¤¿¡£Í½È÷¤Î¤â¤Î¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¥ì¡¼¥¹¤ËÎ×¤ß¡¢¹¥¥¿¥¤¥à