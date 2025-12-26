タレントの中山秀征が２６日、都内で自身初のディナーショーを開催した。芸能生活４０周年にして初のディナーショーに「自分の結婚式以来の緊張感」と笑った中山。ゲストに松本明子、飯島直子を迎え、昭和の名曲を熱唱した。初めてのディナーショー開催理由については「中山秀征のエンターテインメントとしてやりたいことの中には、やっぱりこのディナーショーっていうのも入ってた」と改めて語った。カンヌ映画祭での作品