前日計量をクリアした寺地拳四朗＝26日、リヤド（共同）【リヤド共同】ボクシングのダブル世界戦の前日計量が26日、サウジアラビアのリヤドで行われ、世界スーパーバンタム級主要4団体王座の防衛戦に臨む統一王者の井上尚弥（大橋）はリミットより200グラム軽い55.1キロ、挑戦者で世界ボクシング評議会（WBC）同級2位のアラン・ピカソ（メキシコ）は54.9キロでクリアした。国際ボクシング連盟（IBF）スーパーフライ級タイトル