¤¯¤é¼÷»Ê¤Ï¡¢2025Ç¯12·î26Æü¤«¤é¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¥Õ¥§¥¢¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âµé¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¹ë²Ú¥Í¥¿¤¬¤º¤é¤êº£²ó¤Î¥Õ¥§¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥Ë¤ä¥«¥Ë¡¢´¨¥Ö¥ê¡¢¹õÌÓÏÂµí¡¢¤«¤º¤Î¤³¤Ê¤É¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¹âµé¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Â¿¿ôÅÐ¾ì¡£¡Ö¹ñ»º¤¦¤Ë¡Ê°ì´Ó¡Ë¡×¤Ï¡¢»°Î¦»º¤Î¥­¥¿¥à¥é¥µ¥­¥¦¥Ë¤ò»ÈÍÑ¡£¥ß¥ç¥¦¥Ð¥óÉÔ»ÈÍÑ¤Ç¡¢´Å¤ß¤È»Ý¤ß¤ò¤·¤Ã¤«¤ê´¶¤¸¤é¤ì¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£¡Ö¤¿¤é¤Ð¤¬¤Ë¡×¤Ï¡¢¾å¼Á¤ÊÉô°Ì¤ò¸·Áª¡¢»Ý¤ß¤È¾åÉÊ¤Ê´Å