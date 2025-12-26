（台北中央社）台北市の台北メトロ（MRT）市政府駅で26日午後、無差別襲撃を想定した対処訓練が実施された。視察した蔣万安（しょうばんあん）台北市長は、来年にも訓練を複数回行うとし、関係者らに対し安全確保に尽力するよう求めた。市内では19日、無差別襲撃事件が起き、14人が死傷した。蒋市長は国民全体の防衛意識を高める重要性が浮き彫りになったとして訓練の実施を要請。台北メトロが計画し、26日午後1時から行われ