俳優の橋本愛、瀬戸康史、比嘉愛未が26日、都内で行われたFODオリジナルドラマ『にこたま』完成披露イベントに登壇。落ち込む比嘉に見せた瀬戸の意外なやさしさに、会場に笑いが起きた。【写真】かわいい！瀬戸康史、比嘉愛未にはさまれ笑顔の橋本愛瀬戸は、普段ポジティブな比嘉が撮影中に落ち込んだ日があったことを告白。「沖縄出身でいらっしゃるので、HYさんの当時の初期の曲をかけたら、ちょっと涙目になってました」と