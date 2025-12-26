·§ËÜ¸©È¬Âå»Ô¤Î¾®Ìî»ÔÄ¹¤Ï¡¢2020Ç¯7·î¹ë±«¤ÇÈïºÒ¤·¤¿È¬Âå»ÔÌò½ê¤ÎºäËÜ»Ù½ê¤¬¡¢º£Æü¡Ê26Æü¡Ë¤Ë´°À®¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¹ë±«¤Ç¡Ö¾²¾å2m¿»¿å¡×¤ÎÈ¬Âå»ÔºäËÜ»Ù½ê¤¬ºÆ·úÃÏÈ×3m¤«¤µ¾å¤²¤·»³Â¦¤Ø°ÜÅ¾·§ËÜ ºäËÜ»Ù½ê¤Ï¡¢5Ç¯Á°¤Î¹ë±«¤Ë¤è¤ëµåËáÀî¤ÎÈÅÍô¤Ç¡¢1³¬¤¬¾²¾å2£í¤Þ¤Ç¿»¿å¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤½¤Î¸å¡¢È¬Âå»Ô¤Ï¡Ö»Ù½ê¤ÏËÉºÒ¤ÎµòÅÀ¤È¤Ê¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢°ìÂÓ¤òÌó3m¤«¤µ¾å¤²¤·¡¢°ÊÁ°¤Î¾ì½ê¤è¤ê¤âÌó40m»³Â¦¤ÇºÆ·ú¹©»ö¤ò¿Ê¤á