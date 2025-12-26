声優の小鹿なおが、2026年1月1日放送のTOKYO MX『学園アイドルマスターStory of Re;IRIS新春6時間スペシャル』(18:00〜24:00)に出演する。TOKYO MX『学園アイドルマスターStory of Re;IRIS新春6時間スペシャル』同番組は、アイドル育成ゲーム・アイドルマスターシリーズ最新作『学園アイドルマスター』のゲーム内シナリオ「初星コミュ」を特別再編集した作品。アイドル養成学校・初星学園を舞台に、3人組ユニット「Re;IRIS(リイリ