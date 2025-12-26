2008年にフジテレビ系で連続ドラマとして放送された『ロス：タイム：ライフ』が、ショートドラマとして復活。「BUMP」で26日から配信を開始した。「港区女子篇」「地下アイドル篇」の2本立てで、「港区女子篇」で松田るか、「地下アイドル篇」で清宮レイが主演を務める。『ロス：タイム：ライフ』本作は、死の瞬間に時間が止まり、それまでの人生で“無駄にしてきた時間＝ロスタイム”が与えられるという独自の設定が特徴。2003年