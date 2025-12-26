【モデルプレス＝2025/12/26】俳優の瀬戸康史と女優の橋本愛が26日、都内で開催されたFODオリジナルドラマ『にこたま』（FOD／Prime Videoにて12月26日20時より1話・2話配信開始 以降毎週金曜日20時 最新話配信）の完成披露イベントに共演の比嘉愛未とともに出席。瀬戸が橋本の意外な姿を明かす場面があった。【写真】山本美月＆瀬戸康史、美しすぎるウェディングショット◆瀬戸康史、比嘉愛未の涙目撃撮影時のエピソードを振り返