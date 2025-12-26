【モデルプレス＝2025/12/26】俳優の速水もこみちが12月25日、自身のInstagramを更新。豪華クリスマスディナーの料理を披露し、反響を呼んでいる。【写真】41歳俳優「神レベル」こんがり焼けたローストチキンが美味しそう◆速水もこみち、こだわりのクリスマス料理を披露速水は「Christmas Dinner」とコメントを添え、華やかな料理の数々を公開。シーザーサラダ、アジのカルパッチョ、マッシュルームスープ、セビーチェ、白子とオ