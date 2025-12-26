Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¤ÎÌøÄ®Ã£¡¢¸µÇµÌÚºä46¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÍ¿ÅÄÍ´´õ¤¬26Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Û¡¼¥¯¥¹¤ÎÄ¹ÊÔ¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡Ø±Ç²è HAWKS SP!RIT ¡¼273Æü¤Îµ­²±¡¼¡Ù¤Î¸ø³«½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¥«¥ï¥¤¥¤¡Ä¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤ÎÍ¿ÅÄÍ´´õº£µ¨¤Ï131»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£ÂÇÎ¨2³ä9Ê¬2ÎÒ¡¢6ËÜÎÝÂÇ¡¢50ÂÇÅÀ¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢¥×¥í6Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¤Îµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½ÐÎÝÎ¨3³ä8Ê¬4ÎÒ¤ÇºÇ¹â½ÐÎÝÎ¨¤Î½é¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£