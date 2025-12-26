脚本家で、女性で初めて大相撲の横綱審議委員会（横審）委員を務めた内館牧子（うちだて・まきこ）さんが17日、急性左心不全のため東京都の病院で死去した。77歳だった。◇◇◇記者人生の宝物がある。18年5月、内舘さんの直筆で届いた手紙だ。「さすが私が門前払いされた日刊スポーツの記者、うまいです！！」。記事への賛辞に、思わず興奮の声が出た。プロレスも愛した。同月に行われた新日本プロレスのIWGPヘビー級