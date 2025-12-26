¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à¡ÖÉáÄÌ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Û¤É¡¢¿Í¤òÇû¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ø¤ï¤¿¤·¤Ï²ÈÂ²¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ù¡Ê¤ä¤Þ¤â¤È¤ê¤¨/KADOKAWA¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÉáÄÌ¡×¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î3¿Í²ÈÂ²¤ÎÊ¿²º¤ÊÆü¾ï¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÊÑÍÆ¤·¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤ò¡¢Éã¡¢Êì¡¢Ì¼¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ëÅÀ¤«¤éÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤À¡£Ìò½ê¶Ð¤á¤Ç¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÉã¡¢¡ÖÉáÄÌ¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¡×¤¬¸ýÊÊ¤Î¥Ñ¡¼¥È¶Ð¤á¤ÎÊì¡¢¤½¤·¤Æ¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÊÝ°é±à»ù¤ÎÌ¼¡£Âç¤­¤ÊÌäÂê¤â¤Ê¤¯¡¢Ê¿ËÞ¤Ç°ÂÄê¤·¤¿²ÈÄí¡£¤·¤«¤·¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³