ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤éÀ¾Éð¤Ë£Æ£Á°ÜÀÒ¤¹¤ëÀÐ°æ°ìÀ®ÆâÌî¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬£²£¶Æü¡¢ºë¶Ì¡¦½êÂô»Ô¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤ÇÆþÃÄ²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£²ñ¸«½ªÎ»¸å¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î´ó¤»½ñ¤­¤¬¼êÅÏ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ã¤¹¡×¤È¤Û¤Û¤¨¤ó¤ÀÀÐ°æ¡£¼Â²È¤ÏÆÊÌÚ¤Ç¡ÖÀÐ°æÊÆ¡×¤ò°é¤Æ¤ë¡£ÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤ÏÁª¼ê¥°¥ë¥á¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡ÖÀÐ°æÊÆ¡×¤ò»È¤Ã¤¿±ö¤ª¤Ë¤®¤ê¤¬µå¾ì¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤ªÊÆ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÂ¿¿ô¡£¡Ö°ì±þÌîµåÁª¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀÐ°æÊÆ³Ú¤·