２６日のテレビ朝日「ミュージックステーションスーパーライブ」には、ＡＫＢ４８が出演した。ＯＧコラボで大島優子（３７）がセンター曲「ヘビーローテーション」に登場。１０年ぶりの同番組出演で、５月に第２子を出産したママのキレキレダンスと変わらぬオーラにネットが沸いた。Ｘでは「大島優子」がトレンド入り。年齢を感じさせない元総選挙１位の躍動に「大島優子元気だなあ笑」「大島優子がかわいすぎる」「大島優