「ゴールデンボンバー」が26日、テレビ朝日系「ミュージックステーションSUPERLIVE2025」（後4・30）に生出演。今年の流行語を散りばめた「女々しくて」を披露し、大反響を呼んだ。「女々しくて女々しくて女々しくて辛いよ」から始まるゴールデンボンバーの代表曲だが、2025年特別バージョンでは、「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」と、今年の流行語大賞となった高市早苗首相の言葉からスタート。「山本由