·§ËÜ¸©È¬Âå»Ô¤Î¾®ÌîÂÙÊå»ÔÄ¹¤Ï¡¢¼«¿È¤Î½¢Ç¤Á°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Ä£¼Ë¤Î·úÀß¹©»ö¤ò¤á¤°¤ê¡¢»ÔµÄ²ñ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¿¿¼Â¤ò»ÔÌ±¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÂç»ö¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¿·Ä£¼Ë·úÀß¤á¤°¤ê¡ÖÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¡×ÀßÃÖ¤Ø3Ç¯Á°¤Ë´°À®¤â¶È¼ÔÁªÄê¤Ê¤É¤ÇÉÔÈ÷»ØÅ¦¤ÎÀ¼»ÔÄ¹¡Ö¿¿¼ÂÅÁ¤¨¤ë¡× È¬Âå»Ô ¾®ÌîÂÙÊå»ÔÄ¹¡Ö¿·Ä£¼Ë·úÀß¤Ë´Ø¤·¤Æ¿§¤ó¤Êµ¿Ç°¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µÄ²ñ¤Î°Õ»×¤À¤È»×¤¦¡× 3Ç¯Á°¤Ë´°À®