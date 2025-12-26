CAP¡§¡ÖËþ·î MR.MOONLIGHT¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë»þÇ¤»°Ïº¡¢¸¶ÅÄÃÎÀ¤ 1991Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡ÖËþ·î MR.MOONLIGHT¡×¤Ï¡¢¸¶ÅÄ¹¯»Ò¤Î¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢Âç¿¹°ì¼ù¤¬´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤òÌ³¤á¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥í¥Þ¥ó¥¹¤À¡£2026Ç¯1·î16Æü(¶â)¤Ë±ÒÀ±·à¾ì¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¼ç±é¤Ï¡¢»þÇ¤»°Ïº¤È¸¶ÅÄÃÎÀ¤¡£¸ø³«Åö»þ¡¢»þÇ¤¤ÏÂ¿¿ô¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ç³èÌö¤·¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¤Î¸¶ÅÄ¤â¡¢¥¢¥¤¥É¥ëÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò·Ð¤Æ¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Î¥­¥ã¥ê¥¢¤òÃå