È¬Å·Æ²¤ÈJRA¤¬½÷À­¸þ¤±¤Ë¶¥ÇÏ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ëUMAJO¤¬¡¢8Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡£2026Ç¯1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê¡¢JRA¶¥ÇÏ¾ì¸ÂÄê¤Ç¡ÖUMAJO¤¯¤êー¤à¥Ñ¥ó¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿À¸ÃÏ¤Ë¡¢¤È¤í¤±¤ë¥¯¥êー¥à¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀÈ¬Å·Æ²¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢º£²ó¤ÏUMAJO¤é¤·¤¤ÆÃÊÌ´¶¤ò¥×¥é¥¹¡£¶¥ÇÏ¾ì¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤ò¡¢´Å¤¯¹¬¤»¤Ê¤Ò¤È¤È¤­¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¸ÂÄê¥¹¥¤ー¥Ä¤Ç¤¹♡ UMAJO¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬²Ä°¦¤¤