街頭演説する社民党の福島党首（右）と共産党の田村委員長＝26日午後、東京都内共産党の田村智子委員長と社民党の福島瑞穂党首は26日、合同の街頭演説を東京都内で行った。リベラル勢力として結集し、保守的な政策を進める高市政権に対抗する狙いがある。田村氏は、政権が防衛費を増額して「軍拡」を進めていると批判し「戦争の準備ではなく、平和な日本をつくるために声を上げていこう」と訴えた。福島氏は、台湾有事が存立危