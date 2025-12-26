¥´¥ë¥Õ¡¢¥Æ¥Ë¥¹¤ËÂ³¤¯¡Ö3ËÜÌÜ¤ÎÃì¡×½»Í§¥´¥à¹©¶È¤¬Å¸³«¤¹¤ëDUNLOP¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥´¥ë¥Õ¡¢¥Æ¥Ë¥¹¤ËÂ³¤¯Âè3¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä»ö¶È¤ÎÃì¤È¤·¤Æ¡¢e¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊ¬Ìî¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê»öÎã¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢1997Ç¯¤Î½éÂåÈ¯Çä°ÊÍè¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢Îß·×ÈÎÇäËÜ¿ô¤¬1²¯ËÜ¤òÄ¶¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥²¡¼¥à¡Ö¥°¥é¥ó¥Ä¡¼¥ê¥¹¥â¡×¤È¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×·ÀÌó¤Ç¤¹¡£¡Ú²èÁü¡Û¥À¥ó¥í¥Ã¥×¤¬¥°¥é¥ó¥Ä¡¼¥ê¥¹¥â¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¿