「ドラえもん短歌コンテスト2026」の作品募集が開始された。本コンテストは2026年1月12日まで作品を受け付けている。 【写真】枡野浩一『ドラえもん短歌』（小学館） 短歌とは言葉の音数が５／７／５／７／７になっている合計31音の短い詩のこと。そのなかに「ドラえもん」のなかまたちやひみつ道具を詠み込んだり「ドラえもん」に託して自分や現実世界のことを歌った短歌が「ドラえもん短歌」と呼ばれている。 2026年の