ÆÁÇ·Åç¤Î°ËÀçÄ®¤Ç26Æü¸á¸å¡¢²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¤´¤ß¤Î½èÍý¤ä¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦»ÜÀß¤¬¾Æ¤±¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢»ÜÀß¤Ë¤Ïºî¶È°÷¤¬¤ª¤è¤½30¿Í¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ ÆÁÇ·Åç·Ù»¡½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È26Æü¸á¸å2»þÈ¾¤¹¤®¡¢ÆÁÇ·Åç¤Î°ËÀçÄ®ÌÜ¼êµ×¤Ç¡Ö¥¯¥êー¥ó¥»¥ó¥¿ー¤Ç²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿¡×¤Èºî¶È°÷¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ²Ð¤Ï¤ª¤è¤½2»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¤´¤ß¤Î½èÍý¤ä¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦Å´¶Ú¥³¥ó