2026年春から北九州市営バスの運賃が値上げされます。初乗り運賃は190円から240円になります。北九州市が九州運輸局に申請していた市営バスの運賃の値上げが26日、認可されました。値上げは2026年3月28日からで、初乗り運賃を50円値上げし、現在の190円から240円になります。また、1日乗車券も700円から1000円に値上げします。運賃の値上げは、消費増税を除けば14年ぶりです。一方で、2026年春から、長期休みの時期などに子どもの