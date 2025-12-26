海上自衛隊の潜水艦のエンジンについて、検査で不正を行っていたとして、防衛省は、川崎重工業を2か月半の「指名停止」としました。指名停止されると入札などに参加できなくなります。川崎重工は、潜水艦のエンジンの燃費性能に関する検査で不正が行われていた可能性があるとして、ことし8月、防衛省に報告していました。防衛省は26日、長期にわたる検査不正があったとし、潜水艦の安全性や性能に影響はないとしながらも、エンジン