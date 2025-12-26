¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Î³»ÄÍ½ÓÉ§»á¡Ê60¡Ë¤¬26Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£º£Ç¯ºÇ¸å¤Ëºî¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥­¤ò¡¢2015Ç¯¤ËÂ¾³¦¤·¤¿ºÊ¤Ç½÷Í¥¡¦ÀîÅç¤Ê¤ªÈþ¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯54¡Ë¤Ë¶¡¤¨¤¿¡£³»ÄÍ»á¤Ï¡Ö¿ôÀé¸Äºî¤ê¤Þ¤·¤¿Xmas¥±¡¼¥­¤ÎºÇ¸å¤Î°ì¸Ä¤Ï»Å»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¼«Âð¤ÇÀÅ¤«¤Ëºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÀîÅç¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤Ë¶¡¤¨¤¿¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥¤¥Á¥´¤ä¥Ð¥é¤ÇÈþ¤·¤¯¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤µ¤ì¤¿¥±¡¼¥­¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡ÖºÇ¸å¤Î¤¿¤Ã¤¿°ì¤Ä¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥­¡£25Æü