“初日の出の名所”として知られたホテルが、休業しているにもかかわらずホームページで予約できる状態だった問題について、26日午後、運営会社の社長を名乗る女性が取材に応じました。■社長と名乗る女性「ご迷惑をかけました」“先月から突然、休業状態”の「ホテルニュー大新」。26日午後、運営会社の社長を名乗る女性が取材に応じました。社長と名乗る女性「株式会社大新の社長です、よろしくお願いします。今回ご迷惑をかけま