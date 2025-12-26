30Âå¤Ë¤Ê¤ë¤È¼þ¤ê¤Ç·ëº§¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨»Ï¤á¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ÎÎ®¤ì¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡ÖÁá¤¯·ëº§¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤È¾Ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡©º£²ó¤Ï¡¢¾Ç¤Ã¤Æ·ëº§¤·¤¿½÷À­¤¬Ìµ¿¦¤ÎÉ×¤ËÀäË¾¤·¤Æ¤¤¤ëÏÃ¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£É×¤¬Ìµ¿¦¤Ë¡Ö¼þ¤ê¤¬·ëº§¥é¥Ã¥·¥å¤Ç¾Ç¤ê»Ï¤á¤¿»ä¡£¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Í¤È¡¢È¾Ç¯¤Ç·ëº§¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿·ëº§À¸³è¡£ºÇ½é¤Ï¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤ÊËèÆü¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡Ø»Å»ö¼­¤á¤Æ¤­¤¿¡Ù¤È