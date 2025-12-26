¡Ú¶õÅçÏ²Ì¡ëý ～SORAJIMAÅ¸2026～¡Û ³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î31Æü～2·î15Æü ²ñ¾ì¡§GALLERY ZENON¡ÊÅìµþÅÔÉðÂ¢Ìî»ÔµÈ¾Í»ûÆî¡Ë ¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û ¥½¥é¥¸¥Þ¤Ï¡¢Å¸¼¨¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¶õÅçÏ²Ì¡ëý ～SORAJIMAÅ¸2026～¡×¤ò1·î31Æü¤«¤é2·î15Æü¤Î´ü´Ö¡¢Åìµþ¡¦µÈ¾Í»û¤ÎGALLERY ZENON¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£ ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡ÖÏÂÉ÷¥â¥À¥ó¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢SORAJIMA¤Î7ºîÉÊ¤Î