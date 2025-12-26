クラブよりも攻撃的なポジションで、チームをけん引していく。FW石橋瀬凪(湘南)はU-22日本代表では4-3-3のウイングでプレー。「守備ももちろん大事だけど、より攻撃で」と代表での戦い方を見出している。U-22日本代表は来年1月のAFC U23アジアカップに向け、コンディションを調整するべくIBARAKI Next Generation Cup 2025に参戦。24日の準決勝・U-21関東大学選抜戦(○5-1)で、ベンチスタートの石橋は後半18分から出場した。