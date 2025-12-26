アルビレックス新潟は26日、大分トリニータに期限付き移籍していたMF落合陸(26)が復帰すると発表した。落合は25シーズンより新潟に加入したが、8月に大分に期限付き移籍。J2では10試合に出場した。クラブを通じ「競争が激しく、誰が出ても強いチーム。アルビレックス新潟が変わろうとしているなかで、自分自身も成長し、強くなっていきます。必ずJ1へ行きましょう。そして来シーズン、また『13』を着けて、アルビレックス新