レノファ山口FCは26日、MF中島賢星(29)を奈良クラブから完全移籍で獲得したと発表した。クラブを通じ「レノファ山口FCに関わるすべての皆さまと共に闘い、共に最高の景色を見られるよう、全力を尽くします」とコメント。同選手は今季、J3で32試合に出場して5得点を決めていた。