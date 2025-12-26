北海道コンサドーレ札幌は26日、モンテディオ山形に期限付き移籍していたFW大森真吾(24)が復帰すると発表した。大森は24年夏に北九州に移籍。25年は山形に移籍してプレー。北九州ではJ3で7試合、山形ではJ2で4試合に出場した。クラブを通じ「1年半の間コンサドーレを離れ、多くの経験を得ることができました。胸を張って『ただいま』と言えるような1年半ではありません。しかし、『この1年半があったからこそ活躍できた』そ