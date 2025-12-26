ジュビロ磐田は26日、柏レイソルから期限付き移籍で加入していたDF川口尚紀(31)が完全移籍で加わると発表した。同選手は今季磐田で、J2リーグ戦23試合に出場していた。クラブを通じ「ジュビロというクラブの課題として、チームの勝利に貢献できるよう、日々全力で頑張っていきます。チームとしても個人的にもレベルアップを目指し、サポーターの皆さまとともに戦えるよう頑張ります」とコメント。またSC相模原に育成型期限付