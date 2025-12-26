FC琉球は26日、浦和レッズからMF堀内陽太(21)を育成型期限付き移籍で獲得したと発表した。同s根y巣は今季は栃木SCに育成型期限付き移籍していた。クラブを通じ「FC琉球という素晴らしいクラブでプレーさせてもらえることをとても嬉しく思います。自分の持っている全てを発揮し、どんな時もFC琉球のために全力で、熱く闘い続けます。勝って共に喜びを分かち合いましょう!応援よろしくお願いします!」とあいさつしている。